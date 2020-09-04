В ВОЗ назвали число выявленных случаев коронавируса в мире

Количество заболевших коронавирусом во всем мире составляет более чем 25,8 миллиона человек. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На сайте организации также указано число летальных исходов в мире от COVID-19 - 859 130 граждан из разных стран.

В России, по данным оперативного штаба, число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии составило 1 009 995 человек. При этом подавляющее большинство из них выздоровело - 826 935. Умерло от болезни и сопутствующих ей осложнений 17 528 человек.