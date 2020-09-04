Кабмин РФ ввел санкции против Порошенко

Правительство России расширило список украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, в их числе оказался и бывший президент страны Петр Порошенко. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Помимо этого, в список попали бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик. Всего в документе числится 41 человек.

Специальные экономические меры были введены Россией в ноябре 2018 года в отношении более трехсот физических и шестидесяти юридических лиц Украины.

Данное решение является зеркальным на действия Киева, который ввел санкции против России после присоединения Крыма.