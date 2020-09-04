Алеппо, Идлиб и Латакия: боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что за минувшие сутки боевики провели двенадцать обстрелов в трех населенных пунктах.
«Зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кафер-Ханни в провинции Алеппо, Скира, Кинсибба, Икко, Касталь-Каллас в провинции Латакия, Джубас, Курса, Айн-Эн-Наур, Дадих, Мелладжа и Маар-Шурин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра*», - уточнил он на брифинге.
Также Гринкевич уточнил, что подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование в районе Мембидж в провинции Алеппо - из Аджами в направлении Бозгекли и Каракозак.
В то же время, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции зарегистрировано не было.
*Запрещенная на территории России террористическая организация