В Химках открыли мемориальную доску хоккеисту Крутову

В подмосковных Химках состоялось открытие мемориальной доски знаменитому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону, бывшему нападающему ЦСКА и сборной Советского Союза Владимиру Крутову.



Установка мемориала приурочена к 60-летию со дня рождения спортсмена и размещена на фасаде дома по улице Спартаковская, 7, в котором он проживал.



На церемонии открытия присутствовали члены семьи хоккеиста, а также друзья и коллеги, в числе которых Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, а также другие прославленные хоккеисты.

«Мне кажется, эта доска Владимира Крутова может висеть на каждом здании нашей необъятной родины, потому что, когда играл Крутов, вся страна смотрела хоккей», - сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Владимир Крутов дважды становился Олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и пять раз чемпионом мира. На протяжении 12 лет он выступал за команду ЦСКА, в Национальной хоккейной лиге играл за «Ванкувер», швейцарский «Цюрих», шведские «Эстерсунд» и «Брунфло».

Хоккеист скончался 6 июня 2012 года в возрасте 52 лет.