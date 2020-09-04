Восемь российских истребителей поднялись на перехват бомбардировщиков ВВС США у южных границ РФ

Четвертого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к Государственной границе РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

В целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Черного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.

После удаления американских самолетов от Госграницы РФ, российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения Государственной границы Российской Федерации американскими самолетами не допущено.