В стране и мире Главврач больницы, где пациентка очнулась в морге, уволился Светлана Головина Решение было принято после проведения служебной проверки, в ходе которой специалисты установили, что инцидент произошел из-за нарушения оказания медицинской помощи. © Фото: Pascal Deloche Godong Globallookpress Главный врач центральной районной больницы в Курской области, где пожилая пациентка после операции очнулась в морге, написал заявление об уходе. «Написал заявление на отпуск с последующим увольнением с 10 сентября», - отмечается в сообщении на сайте правительства Курской области. Уточняется, что данное решение главврач принял после проведения служебной проверки, в ходе которой специалисты установили, что инцидент произошел из-за нарушения оказания медицинской помощи. Помимо этого, в отношении медиков, которые оказывали 81-летней пациентке помощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности. Напомним, что смерть пациентки была констатирована 14 августа, однако на следующий день она «ожила» в морге. После этого ее перевели в областную клиническую больницу, но 18 августа пенсионерка скончалась. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует