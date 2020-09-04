Глава Минздрава заявил, что ситуация с коронавирусом в стране имеет положительную динамику

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране наблюдается положительная динамика по распространению коронавируса, однако в 30 регионах по-прежнему остается напряженная ситуация.

По словам министра, в числе этих регионов в основном северные районы, где присутствуют вахтовые рабочие.

«Количество пациентов в медицинских организациях сократилась за последние три месяца фактически в два раза. Но, тем не менее, 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах», - сказал Мурашко.

Также глава Минздрава отметил, что на ухудшение ситуации с COVID-19 не повлияло и открытие международного авиасообщения.

«Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются», - уточнил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

По последним данным, в России число инфицированных достигло 1 015 105 человек, из которых 832 747 выздоровели.