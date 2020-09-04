Правнучка Рокоссовского представила новую книгу о полководцах Победы
в основу книги легли интервью с родными и близкими Жукова, Конева, Василевского, Малиновского, Баграмяна, Черняховского и Говорова.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В пятницу, 4 сентября, в Манеже в ходе 33-й Московской международной книжной ярмарки прошла встреча с автором издания о военноначальниках Советского союза Ариадной Рокоссовской.
Правнучка Константина Рокоссовского ответила на вопросы читателей о том, как писала книгу «Утро после Победы», где легендарные полководцы предстали крупным планом.
По ее словам, в основу книги легли интервью с родными и близкими Жукова, Конева, Василевского, Малиновского, Баграмяна, Черняховского и Говорова.
Уточняется, что многие личные фотографии и семейные воспоминания были опубликовали впервые.