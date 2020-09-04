«Гордость отечественной авиации»: главный редактор журнала «Авиасоюз» рассказал, каким запомнился ему Шенгардт
Заслуженный конструктор России Александр Шенгардт является гордостью отечественной авиации, заявил «Звезде» главный редактор журнала «Авиасоюз» Илья Вайсберг.
«Он более 35 лет был главным конструктором самого массового магистрального гражданского самолета Ту-154 и пару десятков лет - Ту-134. Отмечу. что Ту-154 в конце 1980-х годов выполнял 2/3 пассажирских перевозок в нашей стране», - сказал он.
По словам Вайсберга, Шенгардта можно считать учеником гениального Андрея Туполева, так как на ПАО «Туполева» он проработал более 70 лет.
Также он рассказал, что Шенгардт в конце 1980 годов был разработчиком уникального Ту-155 на водородном топливе.
«Он стоял у основы течения, которое развивается на данный момент только на экспериментальном уровне», - подчеркнул он.
Вайсберг считает, Шенгардта необходимо достойно отметить и на городском, и федеральном уровне, потому что «он является гордостью нашей отечественной авиации».
Ранее заместитель генерального директора ПАО «Туполев» Валерий Солобозов отметил, что уход конструктора стал потерей для всей авиации.
Александр Шенгардт скончался 4 сентября на 96-году жизни.