В Бейруте вспоминают жертв трагедии в порту
Мощный взрыв в ливанской столице унес жизни 190 человек.
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress
В пятницу, 4 сентября, в ливанском Бейруте вспоминают жертв трагедии в порту, где взорвался склад с аммиачной селитрой.
На протяжении месяца специалисты продолжают разбирать завалы. И сегодня, спустя столько дней после трагедии, которая унесла жизни 190 человек, спецоборудование спасателей зафиксировало под обломками одного из зданий признаки жизни - чье-то дыхание и пульс.
По предварительным данным, там может находиться ребенок или домашнее животное. На данный момент спасатели пытаются добраться до места.
Накануне на въезде в порт Бейрута ливанские военные нашли еще один потенциально взрывоопасный склад, где находятся четыре с половиной тонны нитрата аммония.