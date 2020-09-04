В Бейруте вспоминают жертв трагедии в порту

В пятницу, 4 сентября, в ливанском Бейруте вспоминают жертв трагедии в порту, где взорвался склад с аммиачной селитрой.

На протяжении месяца специалисты продолжают разбирать завалы. И сегодня, спустя столько дней после трагедии, которая унесла жизни 190 человек, спецоборудование спасателей зафиксировало под обломками одного из зданий признаки жизни - чье-то дыхание и пульс.

По предварительным данным, там может находиться ребенок или домашнее животное. На данный момент спасатели пытаются добраться до места.

Накануне на въезде в порт Бейрута ливанские военные нашли еще один потенциально взрывоопасный склад, где находятся четыре с половиной тонны нитрата аммония.