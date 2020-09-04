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Эффект Флойда: в США начались новые беспорядки из-за убийства афроамериканца

Александр Беляев
Светлана Головина
Максим Кашемиров
19:28 04.09.2020
Агрессивные активисты крушат все на своем пути и с каждой минутой конфликт разгорается все больше.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Соединенных Штатах накануне снова сотрудники правоохранительных органов стреляли в афроамериканца, из-за чего на улицах городов пошла новая волна беспорядков.

Активисты Black Lives Matter утверждают, что офицеры убили безоружного. В ответ, полиция публикует видео с нагрудной камеры, где на кадрах хорошо видно, что 18-летний парень вооружен. .

В то же время, в Рочестере полицейские душат афроамериканца пакетом. С мешком на голове, прижатым к земле так он пролежал больше двух минут. Экспертиза показала, причина смерти - асфиксия. Данный инцидент произошел еще весной, однако известно о нем стало только сейчас.

Агрессивные активисты крушат все на своем пути. В рукопашном бою идут на стражей порядка и с каждой минутой конфликт разгорается все больше.

Помимо этого, Дональд Трамп угрожает губернаторам-демократам тем, что финансирования на восстановление штатов из Вашингтона не будет, так как они не могут подавить беспорядки.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Александра Беляева.

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