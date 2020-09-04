«Ушла эпоха авиации»: замдиректора ПАО «Туполев» отреагировал на уход Шенгардта

Заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солобозов заявил в комментарии «Звезде», что Александр Шенгардт был уникальным конструктором и его уход стал потерей для всей авиации.



«С уходом из жизни Александра Шенгардта ушла эпоха целой авиации. На протяжении многих десятилетий в небе преимущественно были Ту-154. Почти пол века он вел этот самолет, как главный конструктор», - сказал он.

Солобозов отметил, что в 1990-е годы, когда появились новые требования по бортовому оборудованию, шуму на местности, ремиссии, Шенгардт сумел обновить и сохранить в эксплуатации Ту-154, созданный в 1970-е годы.

Заслуженный конструктор России Александр Шенгардт скончался 4 сентября на 76-м году жизни. Под его руководством на базе Ту-154 был создан грузовой вариант Ту-154С и, ставший самым массовым самолетом гражданской авиации страны, вариант Ту-154Б.