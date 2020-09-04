Врач заразившегося COVID-19 Берлускони рассказал о его самочувствии

Личный врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони профессор госпиталя в Милане Альберто Дзангрилло рассказал о самочувствии своего пациента.

По его словам, Берлускони находится в хорошо оборудованной палате, дышит «легко и естественно», а клиническая картина его болезни «ободряющая и спокойная». Слова врача бывшего премьера приводит ilmessaggero.it.

О заражении политика COVID-19 стало известно 2 сентября. Сначала он находился на самоизоляции дома, продолжал работу. Госпитализация потребовалась из-за необходимости проведения дополнительных анализов.