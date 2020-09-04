В стране и мире Верка Сердючка выпустила новый альбом Кирилл Васин Пластинка получила название Sexy. В нее вошли всего четыре композиции. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Музыкант Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выпустил новый мини-альбом. Пластинка получила название Sexy. В нее вошли всего четыре композиции. Сам Данилко в интервью wiwibloggs объяснил, что новинку посвящает фанатам, поддерживающим его после Евровидения. Он предложил поклонникам «радоваться и танцевать, даже в такое непростое время». Музыкант не выпускал новых альбомов с 2008 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует