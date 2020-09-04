Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Исследователи из Германии выяснили, что заражение коронавирусом чаще всего происходит в закрытых помещениях, где отсутствует социальная дистанция, в частности, дома.

По словам специалистов, в период пандемии зараженный COVID-19 инфицировал в среднем еще двух членов своей семьи.

Самый высокий риск заражения был зафиксирован в общежитиях для беженцев, где каждый заразившийся передавал инфекцию 20 людям, в результате чего были инфицированы более четырех тысяч человек.

Также в зоне активного распространения COVID-19 оказались больницы - пациент передал вирус девяти другим.

В то же время вероятность заражения в образовательных учреждениях оказалась достаточно низкой.

«В университетах была только одна вспышка, в ходе которой инфекцию выявили у четырех студентов, в школах - 31 очаг и 150 заболевших, в результате чего один носитель передал вирус примерно четырем учащимся. В детских садах было выявлено 33 очага и 168 инфицированных», - пишет aif.ru.

Помимо этого, самый низкий риск заражения был обнаружен в общественном транспорте, а также в ресторанах, отелях и других местах отдыха.

Специалисты полагают, что избежать заражения коронавирусом помогли средства индивидуальной защиты и социальная дистанция.