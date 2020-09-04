Умер конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт

На 96-м году жизни скончался заслуженный конструктор России Александр Шенгардт, участвовавший в создании самолетов марки «Ту». Об этом сообщила пресс-служба «Туполева».

Шенгардт проработал в бюро более 70 лет, половину из которых - на посту главного конструктора Ту-154. Под его руководством на базе Ту-154 был создан грузовой вариант Ту-154С и ставший самым массовым самолетом гражданской авиации страны вариант Ту-154Б.

Конструктор участвовал в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, а также бомбардировщиков Ту-16, Ту-95, Ту-22.

Руководство и коллектив ПАО «Туполев» выразили соболезнования в связи с уходом из жизни старейшего сотрудника. Прощание с ним состоится во вторник, 8 сентября.