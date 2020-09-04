Разработчик «Спутника V» объяснил, почему результаты исследований не были опубликованы ранее

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что публикация результатов клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» до ее регистрации была бы неэтичной.

«Предварительная публикация расценивалась бы как возможное давление на точку зрения тех экспертов, которые принимают непосредственное решение о возможности регистрации данного препарата», - пояснил разработчик.

По словам Гинцбурга, публикация результатов исследования вакцины в авторитетном научном журнале The Lancet говорит о том, что «Спутник V» эффективен и безопасен для населения.

«Публикация результатов первых двух фаз испытаний еще раз подтверждает, что российский препарат соответствует всем мировым стандартам и, что самое главное, он безопасен для здоровья людей и эффективен», - цитирует специалиста ТАСС.

Незадолго до этого гендиректор Российского фонда прямых инвестиций отметил, что материал The Lancet является доказательством того, что российский подход к созданию препарата является правильным.

Первая вакцина от коронавируса, созданная специалистами Минобороны России и Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа.