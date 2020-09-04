В Германии предложили заморозить строительство «Северного потока - 2»

Один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока - 2», отложив его на два года.

«Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий», - заявил Мерц в интервью изданию Bild.

Ранее Ангела Меркель посчитала санкции США против «Северного потока - 2» незаконными. Она отметила, что по-прежнему планирует завершить его строительство.

Согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ответ на предполагаемые новые санкции США в отношении газопровода, проект «Северный поток - 2» является коммерческим, реализуется в интересах энергобезопасности всей Европы.

Проект трубопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. «Северный поток - 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Сейчас он достроен на 93%.