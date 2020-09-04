В стране и мире Засекреченный китайский корабль обнаружили военные США на орбите Светлана Головина Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем был проведен 4 сентября. © Фото: Oleksiy Maksymenko, imageBROKER.com, Globallookpress Многоразовый испытательный космический корабль, запущенный Китаем 4 сентября, был обнаружен военными Соединенных Штатов на околоземной орбите. Уточняется, что аппарат был найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной - 348 километров. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в условиях полной секретности. По словам специалистов, данный аппарат является возможным аналогом американского секретного военного шаттла X-37B, который осуществил уже шесть околоземных длительных миссий, пишет РИА Новости. В свою очередь, ранее Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщала, что ракета-носитель с многоразовым испытательным космическим кораблем предназначена «для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует