В стране и мире Коронавирус Попова оценила вероятность передачи COVID-19 взрослым от детей Кирилл Васин По словам главы Роспотребнадзора, вероятность передачи обсуждают российские и зарубежные ученые. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита в Ростовскую область оценила вероятность передачи COVID-19 взрослым от детей. «Наши ученые и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым», - отметила Попова. Ранее Попова допустила вероятность возвращения российских школ к дистанционному обучению. Также она сказала, что в случае малейшего ухудшения самочувствия в школу идти нельзя никому. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует