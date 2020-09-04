Попова оценила вероятность передачи COVID-19 взрослым от детей
По словам главы Роспотребнадзора, вероятность передачи обсуждают российские и зарубежные ученые.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита в Ростовскую область оценила вероятность передачи COVID-19 взрослым от детей.
«Наши ученые и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым», - отметила Попова.
Ранее Попова допустила вероятность возвращения российских школ к дистанционному обучению. Также она сказала, что в случае малейшего ухудшения самочувствия в школу идти нельзя никому.