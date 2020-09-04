Названа предварительная причина взрыва в Тбилиси

Причиной инцидента в центре Тбилиси мог стать взрыв кислородного баллона, заявил один из сотрудников правоохранительных органов.

«По предварительной информации, взорвался кислородный баллон», - сказал полицейский.

По его словам, подробную информацию о причинах произошедшего в ближайшее время предоставят в МВД города.

Взрыв у здания Филармонии прогремел 4 сентября. На данный момент на месте работают пожарные, полицейские и бригады скорой помощи.