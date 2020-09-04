Мужчина напал с ножом на бывшую жену в Татарстане

Мужчина напал с ножом на бывшую супругу в магазине города Заинск в Татарстане. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Согласно сообщению, мужчина нанес бывшей жене несколько ножевых ранений. Она выжила. Нападавший скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. На место выехал прокурор Заинска Ринат Каримов.