Мужчина напал с ножом на бывшую жену в Татарстане
Женщина смогла пережить атаку, она госпитализирована.
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Мужчина напал с ножом на бывшую супругу в магазине города Заинск в Татарстане. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Согласно сообщению, мужчина нанес бывшей жене несколько ножевых ранений. Она выжила. Нападавший скрылся с места преступления.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. На место выехал прокурор Заинска Ринат Каримов.