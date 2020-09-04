В Белоруссии заявили о попытке неконституционной смены власти
Хренин отметил, что благодаря слаженным действиям властей в данный период страна была «спасена от произвола».
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о попытке неконституционной смены власти в стране.
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», - заявил Хренин.
Он отметил, что благодаря слаженным действиям властей в данный период страна была «спасена от произвола». Слова Хренина приводятся на сайте Минобороны республики.