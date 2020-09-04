Клубы черного дыма и облако огня: в британском Рочестере прогремел взрыв

В пятницу, 4 сентября, на одном из промышленных предприятий британского Рочестера прогремел взрыв. Видео с места было опубликовано очевидцем в Twitter.

На кадрах хорошо видно, что клубы черного дыма буквально заполонили небо, после чего произошел повторный взрыв. Огонь достигает десятка метров в высоту.

На данный момент о пострадавших информация не поступала. Причины произошедшего выясняются.

По информации СМИ, спасателям пришлось эвакуировать около 200 человек.