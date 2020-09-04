В Тбилиси прогремел взрыв

В центре столицы Грузии Тбилиси прогремел взрыв.

Инцидент произошел у Филармонии. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Отмечается, что есть пострадавшие. На место стянулись пожарные бригады, полицейские и кареты скорой помощи. Улица Костава перекрыта. Об этом пишет Sputnik Грузия.

По данным местных СМИ, взрыв мог произойти в клубе рядом с Филармонией. В качестве предположительной причины они называют разрыв баллона с газом.