В Тбилиси прогремел взрыв
Улица Костава перекрыта, есть пострадавшие.
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В центре столицы Грузии Тбилиси прогремел взрыв.
Инцидент произошел у Филармонии. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.
Отмечается, что есть пострадавшие. На место стянулись пожарные бригады, полицейские и кареты скорой помощи. Улица Костава перекрыта. Об этом пишет Sputnik Грузия.
По данным местных СМИ, взрыв мог произойти в клубе рядом с Филармонией. В качестве предположительной причины они называют разрыв баллона с газом.