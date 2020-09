В стране и мире «Ответ западным критикам»: в РФПИ прокомментировали публикацию о «Спутнике V» в журнале The Lancet Светлана Головина В материале отмечается, что в ходе клинических испытаний препарат показал высокую безопасность и эффективность. © Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Публикация результатов клинических исследований авторитетным западным журналом The Lancet показывает лидерство России в сфере создания вакцины от коронавируса, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, материал отвечает на многие вопросы западных критиков. «Показано преимущество российского подхода и с точки зрения того, что российский подход человеческого аденовируса был доказан и показал свою безопасность на протяжении последних десятилетий - это очень надежная платформа. То, что два укола, два вектора, которые использует институт Гамалеи, - уникальный подход, - показал лучшие результаты, более эффективные, чем западные вакцины. Все это подтверждает правильность российского пути, которому уже собираются следовать США и Британия», - сказал гендиректор РФПИ. В публикации The Lancet говорится о том, что вакцина «Спутник V» показала высокую безопасность и эффективность в ходе клинических испытаний, и отмечается, что у 100% участников сформировался устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ. «У волонтеров, которые принимали вакцину, не было обнаружено серьезных последствий. Был отмечен сильный антииммунный ответ за счет создания антител - в 1,5 раза больше, чем в среднем у переболевшего коронавирусом человека», - подчеркнул Дмитриев. По его словам, на данный момент большой интерес к российской вакцине проявляют страны Латинской Америки, Дальнего Востока и Азии.



Первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная специалистами Минобороны России и НИЦ имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа.