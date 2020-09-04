Правительство РФ выделило 50 миллиардов рублей на расселение из аварийного жилья

На решение проблемы переселения граждан РФ из аварийного жилья в 2020 году кабинет министров РФ принял решение выделить 50 миллиардов рублей. Распоряжение о предоставлении средств из резервного фонда подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Принятое решение позволит в ближайшие годы дополнительно расселить около 1,16 миллиона непригодных для жизни квадратных метров», - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Еще одно распоряжение Мишустин сделал по Камчатскому краю. Туда будет перечислено 180 миллионов рублей на завершение строительства многоквартирных домов с учетом требований сейсмической безопасности.

Данный вопрос был поднят во время поездки премьер-министра на Дальний Восток, где он встречался в том числе с губернатором региона Владимиром Солодовым.