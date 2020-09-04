Собянин рассказал об удвоении московского метро

Московское метро удвоится. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, 70% программы по удвоению уже принято. При этом Собянин подчеркнул, что будет продолжать принимать меры по улучшению транспортной ситуации в столице, иначе, по его словам, «город просто захлебнется».

Мэр Москвы подчеркнул намерения по развитию транспортного взаимодействия с Подмосковьем. Он напомнил, что в данный момент строятся третий и четвертый центральные диаметры. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.