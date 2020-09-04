В стране и мире Разведку у российских границ за неделю вели 43 самолета Анна Берестовая Также у воздушных границ РФ было зарегистрировано три разведывательных беспилотника. © Фото: Минобороны РФ За прошедшую неделю в воздушном пространстве вдоль границ Российской Федерации произвели разведку 43 самолета. Помимо этого, за тот же период разведывательную деятельность осуществили три беспилотных аппарата. Соответствующие данные представляются в инфографике, опубликованной газетой ВС России «Красная звезда». © Газета «Красная звезда» Российские истребители дежурных сил противовоздушной обороны пять раз взлетали для недопущения нарушения государственных границ. В течение минувшей недели ни одного нарушения воздушного пространства РФ зарегистрировано не было. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует