Разведку у российских границ за неделю вели 43 самолета
Также у воздушных границ РФ было зарегистрировано три разведывательных беспилотника.
© Фото: Минобороны РФ
За прошедшую неделю в воздушном пространстве вдоль границ Российской Федерации произвели разведку 43 самолета.
Помимо этого, за тот же период разведывательную деятельность осуществили три беспилотных аппарата.
Соответствующие данные представляются в инфографике, опубликованной газетой ВС России «Красная звезда».
Российские истребители дежурных сил противовоздушной обороны пять раз взлетали для недопущения нарушения государственных границ.
В течение минувшей недели ни одного нарушения воздушного пространства РФ зарегистрировано не было.