Путин обсудил с членами Совбеза визит Мишустина в Минск

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза визит премьера Михаила Мишустина в Минск. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву», - отметил Песков.

Также обсуждались вопросы внутрироссийской повестки. К примеру, приглашенный на совещание генпрокурор Игорь Краснов рассказал о мерах по защите прав и интересов россиян, пострадавших от преступников.

В ходе визита Мишустина в Минск РФ и Белоруссия договорились об оплате энергоносителей. Также было заявлено о желании российской стороны перевести сотрудничество на более высокий уровень.