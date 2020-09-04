Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала 40 стран

Российская вакцина от COVID-19, разработанная Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи, заинтересовала уже 40 стран. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы сейчас видим интерес от 40 стран, в том числе по закупке данной вакцины. Но наше главное ограничение - наличие достаточных производственных мощностей», - отметил Дмитриев.

По его словам, все российские мощности по производству вакцины будут направлены на удовлетворение нужд граждан РФ, тогда как для поставок за границу нужно подключать другие источники.

Именно поэтому, как отметил глава РФПИ, ведутся переговоры с Индией, которая может стать центром производства новинки для себя и других стран.

Владимир Путин 11 августа заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.