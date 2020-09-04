В стране и мире Умер оператор фильма «Приключения Шерлока Холмса» Анатолий Лапшов Светлана Головина За свою карьеру оператор снял десятки картин, в числе которые любимые зрителем «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Господин оформитель». © Фото: lenfilm.ru На 72-м году жизни скончался российский кинооператор Анатолий Лапшов. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм». «Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фантанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал», - сказано в сообщении. На «Ленфильме» Лапшов работал оператором с 1976 года. За свою карьеру оператор снял десятки картин, в числе которые любимые зрителем «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Господин оформитель» и «Окно в Париж». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует