Волна поглотила побережье: тайфун разрушил популярный пляж в Приморье

Приморье страдает от ударов стихии - в регионе бушует тайфун «Майсак». Вызванные им многометровые волны разрушили один из самых популярных пляжей региона - Шамору.

Волна поглотила все побережье. Теперь от аттракционов, кафе и домиков остались лишь руины. В пик шторма море играючи передвигало тяжелые бетонные блоки, уничтожало асфальт.

«80% бизнеса пострадало. Если вот туда дальше посмотреть в сторону трех и четырех пляжей, то там разрушило все: домики, кафе, беседки. Теперь работать никто не сможет», - рассказал пострадавший предприниматель Саян Гашиев.

Во Владивостоке аварийные бригады до сих пор убирают с дорог деревья, рекламные конструкции, чинят электросети. Управляющие компании латают крыши и фасады, а горожане заклеивают вырванные оконные рамы. Турбазы и дома отдыха, расположенные на побережье, затопило, постояльцев срочно эвакуировали.

Тайфун «Майсак» основательно прошелся и по Находке. Городская набережная разрушена. На берег там вынесло рыбацкую шхуну с двенадцатью северокорейскими рыбаками. Ранее судно было арестовано пограничниками и стояло на рейде.

Пострадала и Амурская область. В Благовещенске смыло пешеходный мост, затопило жилые дома.

Ураган безжалостно атаковал Приморский край: десятки вырванных с корнем деревьев, которые падали на проезжающие машины, ветер с легкостью ломал заборы, срывал крыши и фасады домов. В Уссурийском заливе на отмель выбросило плавкран - погибло два человека. Еще один мужчина скончался от удара рекламным щитом. 55 человек пострадали. Многие до сих пор находятся в больницах.

Грозное дыхание тайфуна «Майсак» лишило Приморский край и знаменитой достопримечательности - пляжа «Стеклянный». Все гладкое стекло смыло в океан. Сейчас прибрежные дорожки скрыты под толстым слоем песка, водорослей и ракушек. Разбитыми раковинами завален весь берег. Жители Владивостока собирают еще живые морепродукты буквально мешками.

Не успело Приморье оправиться от удара «Майсака», как регион готовится атаковать второй супертайфун - «Хайшен». Ураган уже набирает силу и к понедельнику, 7 сентября, достигнет пика.