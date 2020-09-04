Назван сохраняющий молодость и красоту продукт

Сохранить молодость, красоту, а также волосы, ногти, зубы и кости в здоровом состоянии можно, если употреблять ананас. В его составе содержится кремний и марганец, помогающие поддерживать энергетический обмен на молекулярном уровне, заявила врач-диетолог Наталья Пугачева.

«Уникальный компонент этого тропического фрукта - комплекс ферментов, названный бромелаином, который определяет его особые свойства. Этот фермент помогает расщеплять белок до составляющих его аминокислот. Такой эффект позволяет сделать пищеварение более эффективным, здоровым», - отметила она.

Также полезен этот фрукт будет в сочетании с мясом - так оно лучше усвоится.

По словам диетолога, в день можно употреблять по 200 грамм ананаса в виде долек или свежевыжатого сока, передает АГН «Москва».