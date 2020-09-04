В стране и мире В Туле состоялось заседание оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля Алексей Баранов Заседание оргкомитета прошло под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. © Фото: tularegion.ru В Туле прошло итоговое выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля. «500-летие Тульского кремля – важная дата не только в истории Тульской области, но и всей России. Я уверен, что она также привлечет внимание международной общественности. Сегодня Тульский кремль - один из самых посещаемых музеев страны», - рассказал Дмитрий Чернышенко. В мероприятии приняли участие члены Оргкомитета руководители и представители федеральных органов исполнительной власти (Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минприроды России, Минкомсвязи России, Минобороны России, Минэкономразвития России, Ростуризма, Роспечати, Росмолодежи, Росархива, Федерального дорожного агентства), руководители федеральных учреждений культуры, промышленных предприятий, члены Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представители Российской академии наук. Участники заседания подвели итоги проведенной работы по реставрации объектов культурного наследия, ремонту учреждений культуры, открытию новых музеев и экспозиций, реализации творческих и деловых мероприятий. Главной темой обсуждения стали юбилейные мероприятия, проведение которых запланировано на 26 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует