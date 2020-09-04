В Литве осквернили памятник советским воинам-освободителям

В Литве осквернили памятник советским воинам. Его облили красной краской и исписали оскорблениями.

Монумент установлен на кладбище в городе Жежмаряй. Рядом находится братское захоронение погибших советских солдат. В годы войны в битве за населенный пункт погибли более 920 наших бойцов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Осквернителям может грозить до двух лет тюрьмы. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на местную полицию.