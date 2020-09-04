Посол России в США принял участие в «Диктанте Победы»
Всего более миллиона человек из 75 стран приняли участие в международной акции «Диктант Победы».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Посольство России в США, Facebook
В годовщину окончания Второй мировой войны посол России в США Анатолий Антонов и сотрудники дипмиссии приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы».
Глава дипмиссии Анатолий Антонов назвал вопросы непростыми, но интересными и предложил в будущем перевести историческую викторину на английский язык, чтобы в диктанте смогли участвовать еще больше людей по всему миру.
Мероприятие было организовано совместно с представительством Россотрудничества в Вашингтоне.