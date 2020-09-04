Рвение к жизни: в Бейруте спустя месяц после взрыва волонтеры под завалами одного из зданий обнаружили выжившего

В Бейруте спустя месяц после взрыва спасатели обнаружили признаки жизни под завалами одного из зданий. Предположительно, там может находиться ребенок. Официально поисковые работы давно прекращены, но в столице Ливана по-прежнему работают добровольцы из разных стран. Один из таких отрядов с помощью сканирующего устройства обнаружил признаки пульса - 20 ударов в минуту - на первом этаже разрушенного дома. Сейчас специалисты пытаются добраться до места, чтобы установить, есть ли там выживший.

В данный момент место поисков оцеплено. Не исключено, что под руинами может находиться какое-то животное, а не человек, передает РИА Новости слова волонтера гражданской обороны Ливана, участника поисково-спасательной операции Хайсам.

Напомним, что взрыв в морском порту в Бейруте прогремел 4 августа. Взрывной волной город был превращен в руины. Предварительно, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Жертвами в результате взрыва оказались 190 человек, около шести тысячи получили травмы различной степени тяжести.

Россия провела в Бейруте гуманитарную операцию, в рамках которой специалисты МЧС, помогали в поисково-спасательных работах, а врачи оказывали помощь пострадавши в специально развернутых мобильных пунктах и в местных больницах.