«Обладал индивидуальностью»: Баринов рассказал об особенном таланте Клюева

Актер Валерий Баринов на церемонии прощания с Борисом Клюевым рассказал «Звезде» о дружбе с артистом и его особенном таланте. По его словам, они были знакомы «всю жизнь» с 1966 года, учились вместе, правда, Клюев был на курс младше, так как вернулся из армии.

«Он был рожден для этого театра как никто другой. Быть артистом Малого театра это не так просто», - сказал он.

Баринов подчеркнул, что у Клюева было много званий, но самое главное звание у него было - «Артист Малого театра».

«Он обладал индивидуальность, которую ни с кем не спутаешь. Борю нельзя было спутать ни с кем - он шел высокий, красивый. Это большая потеря. Мне будет очень его не хватать, как и всемх членом семьи», - отметил он.

По словам артиста, «он не успел сказать многого, у него было много планов и сил, но так распорядилась судьба».

Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября, нa 77-м году жизни. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием. Сегодня в столичном Малом театре состоялась церемония прощания в артистом. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Клюев широко известен российскому телезрителю благодаря ролям в таких фильмaх, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и докторa Ватсона», «Михайло Ломоносов», «ТАСС уполномочен заявить...», а также в телесериале «Воронины».