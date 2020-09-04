Кожемяко посетил наиболее пострадавшие от тайфуна районы Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил наиболее пострадавшие от тайфуна «Майсак» районы.

По его словам, ночью с 3 на 4 сентября из-за разгула стихии без света остались более 42 тысяч жителей края, разрушены крыши многих домов, повалены сотни деревьев, у многих жителей нет водоснабжения.

Он отметил, что первейшие задачи - восстановить электроснабжение, дать электричество, воду, восстановить связь. По словам губернатора, задачи будут решаться в течение этих и следующих суток. Об этом Кожемяко рассказал на своей странице в Instagram.

Не успело Приморье оправиться от удара «Майсака», как регион готовится атаковать второй супертайфун - «Хайшен». Ураган уже набирает силу и к понедельнику, 7 сентября, достигнет пика.