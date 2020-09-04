Акцией «Свет мира» в России отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны

В рамках Года памяти и славы в день окончания Второй мировой войны в регионах России прошла всероссийская акция «Свет мира». Таким образом вся страна выразила гордость за окончательный разгром последнего союзника нацистской Германии.

В День воинской славы административные здания и фасады культурных, образовательных и медицинских учреждений, промышленных предприятий и теплоэлектростанций, мосты, башни и городские фонтаны в разных регионах России при помощи цифровых технологий окрасили в цвета муаровой ленты и спроецировали на них специально подготовленные патриотические фильмы и световые шоу.

Указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в стране Годом памяти и славы. Акция «Свет мира» направлена на сохранение памяти о событиях и участниках Великой Отечественной и Второй мировой войн.