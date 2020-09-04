Появилась вакансия, где нужно спать девять часов в день за 100 тысяч рублей

Международная компания Wakefit, занимающаяся разработкой продуктов для сна, объявила о наборе новых сотрудников, в должностные обязанности которых входит ежедневный девятичасовой сон.

За это работодатель предлагает зарплату примерно в 100 тысяч рублей. Работнику также необходимо будет вести дневник сна. Занятость временная - всего на 100 дней. Единственное условие - претендент должен уметь заснуть в любом месте в любое время за 10-20 минут.

Отмечается, что идеальный кандидат должен быть неактивен в социальных сетях, обладать способностью не слышать будильник и игнорировать телефонные уведомления в ночное время. Также работодатель скорее всего отдаст предпочтение кандидату, передает «Ридус».

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии «на удаленке». Под 200 тысяч рублей могут получать инженеры автоматизированного тестирования, технические писатели, ведущие документацию и менеджеры по подбору персонала.