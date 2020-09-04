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СМИ: SpaceX провела очередной испытательный полет прототипа корабля для полетов на Марс

Анна Берестовая
01:30 04.09.2020
Прототип космического судна поднялся на небольшую высоту и плавно опустился на площадку для приземления.
СМИ: SpaceX провела очередной испытательный полет прототипа корабля для полетов на Марс
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com

В четверг, 3 сентября, в Соединенных Штатах был проведен новый испытательный полет прототипа корабля для полетов на Марс Starship, разработанного компанией SpaceX.

Пуск прошел в Техасе на полигоне вблизи Бока-Чика. Космическое судно модификации SN6 достигло высоты 45,7 метров и плавно приземлилось на специальную площадку возле места старта.

Сообщений о неполадках в работе оборудования или авариях на корабле не поступало. Такую информацию предоставляет телевизионный канал CNBC.

Данные летные испытания стали вторым удачным тестовым полетом прототипа Starship. Первый успешный запуск был произведен 5 августа. Производившиеся ранее многократные испытания заканчивались взрывами корабля.

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