В стране и мире СМИ: SpaceX провела очередной испытательный полет прототипа корабля для полетов на Марс Анна Берестовая Прототип космического судна поднялся на небольшую высоту и плавно опустился на площадку для приземления. © Фото: SpaceX via Globallookpress.com В четверг, 3 сентября, в Соединенных Штатах был проведен новый испытательный полет прототипа корабля для полетов на Марс Starship, разработанного компанией SpaceX. Пуск прошел в Техасе на полигоне вблизи Бока-Чика. Космическое судно модификации SN6 достигло высоты 45,7 метров и плавно приземлилось на специальную площадку возле места старта. Сообщений о неполадках в работе оборудования или авариях на корабле не поступало. Такую информацию предоставляет телевизионный канал CNBC. Данные летные испытания стали вторым удачным тестовым полетом прототипа Starship. Первый успешный запуск был произведен 5 августа. Производившиеся ранее многократные испытания заканчивались взрывами корабля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует