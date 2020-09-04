Церемония прощания с Борисом Клюевым завершилась в Москве

В столичном Малом театре завершилась церемония прощания с актером Борисом Клюевым. Его проводили в последний путь под аплодисменты собравшиеся коллеги, друзья, родственники и поклонники.

Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября, нa 77-м году жизни. В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

Борис Клюев широко известен российскому телезрителю благодаря ролям в таких фильмaх, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и докторa Ватсона», «Михайло Ломоносов», «ТАСС уполномочен заявить...», а также в телесериале «Воронины».

Народный артист России Александр Клюквин в эксклюзивном разговоре со «Звездой» рассказал, каким ему запомнился Борис Клюев. По его словам, он был добрым, всегда готовым помочь, настоящим мужчиной и профессионалом.