«Прошел почти половину стадии»: Собянин рассказал Путину, что сделал прививку от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал Владимиру Путину.

«Я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально», - отметил он.

Глава города добавил, что сразу после вакцинации температуры у него не было, немного болела голова в течение половины дня.

По его словам, он сделал вакцину, «чтобы придать тонус коллегам, самому быть уверенным, что мы открыли окно возможностей, что мы все делаем правильно».

Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в ноябре - декабре. Сейчас прививку могут сделать врачи и учителя. Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.