Российская вакцина от коронавируса доставлена в больницы

Российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи, доставили в больницы для проведения пострегистрационных испытаний. Об этом рассказал замдиректора института Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования», - отметил Логунов в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Путин 11 августа заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что пандемия коронавируса не закончилась, а осенью возможно ухудшение ситуации.