Участники конкурса «Кубок моря» пришвартовались в водах Каспия

В новый соревновательный день АрМИ-2020 3 сентября на якорь и швартовую бочку в водах Каспия свои боевые корабли ставили участники конкурса «Кубок моря». Оценивались два критерия - скорость и точность.

До начала движения к входным буям командиры российского малого артиллерийского корабля «Махачкала» и патрульного азербайджанского объявили заданный курс и место постановки. Все это зафиксировали судьи. А после выполнения задачи, на которую отводится не более получаса, они провели замеры. Экипажи не должны были отклоняться от исходных параметров.

Сегодня, 4 сентября, в Баку будут подводиться итоги конкурса. На церемонию закрытия уже приехал Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. С коллегой Керимом Велиевым он обсудил вопросы организации игр и отметил их важность.

«Оказалось, это один из самых эффективных видов боевой подготовки и сотрудничества. Так в наших странах, так и в целом в мире», - отметил замминистра обороны РФ.

По словам Руслана Цаликова, именно такие мероприятия позволяют значительно укрепить дружеские отношения стран.