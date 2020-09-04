На кладбище Минобороны РФ прошла церемония перезахоронения выдающегося конструктора СССР Михаила Логинова

В среду, 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны прах выдающегося советского конструктора Логинова Михаила Николаевича был перезахоронен с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России.

Ведущий советский конструктор-оружейник Михаил Логинов скончался 28 октября 1940 года. По инициативе главного командования Черноморского флота был похоронен со всеми почестями в Крыму на ливадийском кладбище.

Его могила в Ливадии не раз подвергалась вандализму. Сначала надгробие восстанавливали силами Министерства обороны, а в 90-х уже усилиями родственников конструктора.

В церемонии перезахоронения приняли участие семья Логинова, представители центральных органов военного управления, администрации Мытищинского административного округа, ветеранских, молодежных и благотворительных организаций.

Логинов Михаил Николаевич занесен в книгу создателей «Оружия Победы». Все зенитные орудия, которыми была вооружена наша армия в годы Великой Отечественной войны, были созданы под его руководством.

Так, разработанная Логиновым легендарная 45-миллиметровая противотанковая пушка образца 1937 года стала самым распространенным противотанковым орудием в первый год Великой Отечественной войны.