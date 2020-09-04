В Минске завершился конкурс АрМИ-2020 среди специалистов войск связи «Уверенный прием»

На базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии состоялся финальный этап международного конкурса среди специалистов войск связи «Уверенный прием».

Во время проведения военизированной эстафеты экипаж командно-штабной машины P-142Н бригады Западного военного округа продемонстрировал мастерство вождения и развертывания аппаратной, а также выполнил единичные нормативы. Завершился самый зрелищный этап конкурса выполнением упражнения стрельб из автомата АК-74: военные связисты из положения лежа поражали цели на расстоянии 100 метров и преодолевали полосу препятствий.

По итогам военизированной эстафеты военнослужащие, представляющие Вооруженные Силы РФ, завоевали «серебро», уступив лишь хозяевам конкурса - команде Белоруссии. Российские связисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и слаженную работу. Героем состязаний стал старший сержант Евгений Пашнин, которому удалось установить сразу два рекорда в ходе проведения первых двух упражнений.

Международный конкурс «Уверенный прием» проходил в Минске впервые, с 23 августа по 4 сентября. В ходе состязаний военные связисты из Белоруссии, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Социалистической Республики Вьетнам выполнили пять упражнений. Военнослужащие на слух с помощью компьютера передавали радиограммы, производили радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполняли радиоориентирование, которое также известно под названием «охота на лис», пробежали военизированную эстафету, а также продемонстрировали свою работу на оборудовании IT-структуры.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии.