«Ты останешься в наших сердцах»: актер Ивар Калныньш выразил соболезнования в связи с утратой Клюева

Актер театра и кино Ивар Калныньш рассказал «Звезде», какой потерей для всего ремесла оказалась смерть народного артиста России Бориса Клюева.

«Грустно, уходят от нас... Один из тех больших могикан нашего дела, актерского...» - поделился он.

Артист выразил свои соболезнования семье и друзьям Клюева, ушедшего в возрасте 76 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Я выражаю соболезнования, конечно, всем близким и друзьям. Как грустно, что мы не справляемся с некоторыми болезнями. Будь, земля, ему пухом. Ты никуда не уходишь, ты останешься в наших сердцах», - сказал Калныньш.

Ранее стало известно, что известного отечественного актера Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище в столице. Церемония пройдет 4 сентября.